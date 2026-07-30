BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 42

Жена пострада при катастрофа на пешеходна пътека в Разград

Тя е получила фрактури на две ребра и на левия крак

30.07.2026 | 10:38 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Жена на 81-годишна възраст е пострадала при пътнотранспортно произшествие на пешеходна пътека срещу магазин „Технополис“ в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е получен тази сутрин. Лек автомобил „Пежо 206“, управляван от 63-годишен мъж от Разград и движещ се към изхода на града, е блъснал пресичащата пътното платно пешеходка. На мястото незабавно са изпратени екипи на „Пътна полиция“. 

Пострадалата е транспортирана в разградската болница. След извършен медицински преглед са установени фрактури на две ребра и на левия ѝ крак.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията в Разград.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

пшеходна пътека Разград
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem