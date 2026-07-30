Жена пострада при катастрофа на пешеходна пътека в Разград

Жена на 81-годишна възраст е пострадала при пътнотранспортно произшествие на пешеходна пътека срещу магазин „Технополис“ в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е получен тази сутрин. Лек автомобил „Пежо 206“, управляван от 63-годишен мъж от Разград и движещ се към изхода на града, е блъснал пресичащата пътното платно пешеходка. На мястото незабавно са изпратени екипи на „Пътна полиция“.

Пострадалата е транспортирана в разградската болница. След извършен медицински преглед са установени фрактури на две ребра и на левия ѝ крак.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията в Разград.