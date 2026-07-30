Петър Янков: Очакват се температурите до 44° в първите дни на август

Температури, надвишаващи границите от 40 градуса, се очакват през следващите дни. Доста продължителни ще бъдат тези сухи периоди, те ще са с високи температури, горещо време и заради това от 4

до 7-8 август се очакват температурите до 44 градуса.

Може да достигнат и рекорди, тъй като през тези продължителни периоди атмосферата се замърсява и бързо се загрява въздушният поток над страната.

Това каза синоптикът Петър Янков за "България сутрин".

Над Средиземноморието и Балканите отсъстват валежи, ще има валежи над страните от Алпите и в Италия.

"Най-топлата балканска столица ще бъде Белград - температурите там ще достигнат 39°. Ние се нареждаме по средата. В София максималната температура ще бъде около 33-34 градуса. Температурата на морската вода, след като премина атмосферното смущение с валежите, се понижи слабо. Но се очаква повишение и ще бъде в рамките на около 25-26 градуса", допълни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.

По Беломорието се очакват по-високи температури на морската вода - около 27°.

"В планините температурите ще бъдат около 25°, а над 2500 метра - около 12-13 градуса. Всички туристи, поемащи по високопланинските пътеки, трябва да имат предвид тези температури и да не пренебрегват условията. Сутрешната дреха ще им бъде необходима. При тези температури високо в планината също се изгаря, така че трябва да се вземат мерки", подчерта синоптикът.

По думите му около 13-14 август се очакват превалявания в северните и източните части от нашата страна.

"Тези валежи ще бъдат слаби. Слабо ще се понижат температурите, но пак ще остане горещо. Сериозни валежи със захлаждане се очакват между 20 и 22 август, както и в края на месеца. Тогава валежите ще са значителни по количество и ще са над 8-10 литра на квадратен метър", коментира Янков.

Той поясни, че при нас температурите ще са по-високи спрямо Гърция и Турция.

Опасност от пожари заради човешка небрежност

"Условията за пожари на Балканите - те се предизвикват от човешката дейност, а също така и от гръмотевична дейност в планините. Няма условия за гръмотевици. Така че остава човешката дейност, трябва да се внимава - да не се изхвърлят фасове, бутилки, които да създават условия за подпалване на сухите треви", добави Петър Янков.