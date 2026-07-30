Юрист: Йотова може да се кандидатира за два пълни президентски мандата

Конституционният съд може да се произнесе по евентуално оспорване на Бюджет 2026 още през септември, но е малко вероятно да отмени целия закон. По-реалистичният сценарий е да бъдат обявени за противоконституционни отделни негови текстове, обясни преподавателят по конституционно право д-р Стоил Моллов в студиото на "България сутрин".

По думите му след отказа на президента да наложи вето, една пета от народните представители могат да внесат искане до Конституционния съд за обявяване на закона или на отделни негови текстове за противоконституционни.

"За целта трябва да бъдат събрани необходимите подписи и искането да бъде внесено официално", каза той.

"Противоконституционност на целия закон трудно може да бъде, да не кажем невъзможно", подчерта д-р Моллов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той обясни, че след постъпване на искането Конституционният съд първо проверява дали са налице условия за образуване на дело. Ако те са изпълнени, се изискват становища от заинтересованите институции, сред които Министерският съвет, Народното събрание, Сметната палата, Министерството на финансите, а при необходимост и Българската народна банка.

Според конституционалиста, ако ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната" внесат отделни искания, те задължително ще бъдат обединени в едно производство.

"Мотивите са прерогатива на този, който внася искането. А дали те са основателни, това трябва да каже Конституционният съд с крайния си акт", заяви експертът.

По отношение на спора за бюджетния дефицит д-р Моллов отбеляза, че Конституцията не съдържа конкретно ограничение за неговия размер.

"Конституцията не съдържа ограничения на бюджетния дефицит",

каза той и допълни, че противоконституционност би могла да възникне, ако бъдат необосновано ограничени бюджетите на ключови институции като съдебната власт, което би възпрепятствало нормалното им функциониране.

Ако Конституционният съд обяви определени текстове за противоконституционни, това няма автоматично да върне действието на режима от бюджета за 2025 г., уточни той.

Д-р Стоил Моллов е категоричен, че досега в България

няма случай Конституционният съд да е отменил целия Закон за държавния бюджет.

"Теоретично е възможно да бъде отменен цял закон, но трудно може да се обоснове противоконституционност на абсолютно всеки един текст", коментира той.

В разговора беше засегната и темата за президентските избори. Моллов припомни, че те се насрочват от Народното събрание, а предизборната кампания започва месец преди вота и приключва в деня за размисъл.

По повод кандидатурата на Илияна Йотова за президент той коментира, че довършването на мандата на Румен Радев не трябва да се приема като избор на държавен глава.

"Илияна Йотова не е избрана за президент. Тя е избрана за вицепрезидент. С подаването на оставка на Румен Радев тя стъпва в неговия мандат", обясни д-р Моллов.

Според него това означава, че тя може да се кандидатира за два пълни президентски мандата.