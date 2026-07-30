Украинска хип-хоп група към САЩ: Къде са гаранциите сега?

Украинската хип-хоп група TNMK пристигна в Ню Йорк този месец с музика, остроумни текстове и напомняне към американците: Не забравяйте Украйна. Според тях Съединените щати трябва да си спомнят гаранциите за сигурност, които дадоха, когато Украйна се отказа от третия по големина ядрен арсенал в света през 1994 г. след разпадането на Съветския съюз. Това послание беше отправено по време на концерти в Ню Йорк и в Украинския културен център "Союзивка" в планината Катскил, пише Forbes.

Много нюйоркчани познават историческия "Борщ Белт" в региона – мрежа от еврейски курорти, процъфтявала през 20-ти век. Много по-малко са тези, които знаят за това, което някои украински американци наричат "Малка Украйна" – няколко курорта, детски лагери и културни центрове, основани от имигранти, избягали от Втората световна война, съветската окупация и следвоенното разселване в Европа.

Горите, водопадите и хълмистите планини им напомняха за украинските Карпати. Те построиха места, където да съхранят езика, традициите и идентичността си, докато създаваха нов живот в Америка.

Днес, всяко лято, украинските фестивали, концерти и младежки лагери привличат посетители от цяла САЩ към Катскил. Съвременни музиканти изнасят концерти редом с фолклорни ансамбли. Децата се учат на традиционни танци, песни и занаяти, като същевременно се срещат с артисти, които допринасят за формирането на съвременната украинска култура.

Най-известното от тези места е Центърът за украинско наследство "Союзивка" в Керхонксон, основан преди близо 75 години от Украинската национална асоциация. Той не е единственият. Наблизо се намират "Оселя CYM" в Елънвил, Украинската католическа църква "Свети Йоан Кръстител" и енорийският център в Джует, щата Ню Йорк, както и десетки частни домове, украсени със синьо-жълти украински знамена по криволичещите планински пътища.

В продължение на десетилетия тези места спомагаха за съхранението на култура, отделена от родината си от Желязната завеса. Откакто Русия започна мащабна инвазия в Украйна през 2022 г., те поеха нова роля.

Хиляди украинци, пристигнали в Съединените щати след бягството си от войната, очакваха да бъдат далеч от дома си само за кратко. Повече от четири години по-късно много от тях все още са тук. За тях места като Союзивка са се превърнали в центрове, където новодошлите могат да поддържат връзки с утвърдената украинска диаспора и да подкрепят страната, която са били принудени да напуснат.

Forbes разговаря с основателите Олег Михайлюта, известен като Фахот, и Александър Сидоренко, известен като Фози.

"Когато се представих и споменах, че също съм от Харков – техния роден град – те веднага зададоха въпроса, който всеки харковчанин рано или късно задава на друг: "И от кой квартал си?"

Харков, вторият по големина град в Украйна, е известен със своите университети, изследователски институти и историческия си център.

С предвоенно население от около 2 милиона души, той е и град на квартали с отличителна самоличност.

За броени секунди установихме, че никой от нас не е от историческия център на града. Аз съм израснал в Новоселивка. Сидоренко е от Нови Дома. Михайлюта е от Салтивка.

Салтивка, особено северната ѝ част, вече не е просто жилищен квартал с еднакви сиви жилищни блокове, в които някога са живели близо половин милион души. От 2022 г. насам той се превърна в един от символите на украинската съпротива, след като претърпя безмилостни руски обстрели през първата година на мащабната инвазия.

За първи път видях TNMK да свирят в Харков през 1996 г. по време на регионалния квалификационен кръг на фестивала "Червона Рута" – емблематичния украински фестивал за съвременна младежка музика, който помогна за стартирането на кариерите на много от най-известните артисти в страната.

На следващата година, след като спечелиха фестивала „Червона Рута“ през 1997 г. с песента „Zroby Meni Hip-Hop“, TNMK започнаха кариера, която щеше да ги превърне в една от най-характерните хип-хоп групи в Украйна.

Три десетилетия по-късно групата остава една от най-влиятелните в Украйна. Музиката им съчетава хип-хоп с рок, фънк и джаз, подкрепена от живи инструменти и текстове, които преминават от хумор към социални коментари и философия.

Откакто Русия започна мащабна инвазия, концертите придобиха друга цел. Групата изнася международни турнета, за да събере средства за военните нужди на Украйна. Според Роман Панчевни, основател на MoLoKo Entertainment, която организира турнета на украински артисти в Северна Америка, TNMK е събрала над 250 000 долара по време на три турнета в САЩ.

Не всички членове на TNMK успяха да пътуват този път. Трима членове на групата в момента служат във въоръжените сили на Украйна, което оставя Михайлюта и Сидоренко да изнасят концерти с диджей.

Голяма част от дейността на групата е свързана с пълномащабната война на Русия срещу Украйна, която вече е в петата си година.

След повече от четири години пълномащабна война международното внимание неизбежно се пренасочи другаде.

През 1994 г., съгласно Будапещенския меморандум, Украйна се отказа от това, което тогава беше третият по големина ядрен арсенал в света.

В замяна Съединените щати, Обединеното кралство и Русия се ангажираха да зачитат независимостта, суверенитета и съществуващите граници на Украйна.

"И къде са тези гаранти сега?", попита Михайлюта.

Разговорът премина към противовъздушната отбрана – една от най-неотложните нужди на Украйна, тъй като Русия продължава ракетните и дроновите атаки срещу градове в цялата страна. Попитан за възможността Украйна в крайна сметка да започне да произвежда противоракетни ракети Patriot по лиценз, Михайлюта отговори, че това все пак ще отнеме поне три или четири години.

Тъй като трима членове на групата служат във въоръжените сили на Украйна, а групата продължава да събира средства за армията, TNMK също продължава да пише и записва нова музика. Последният сингъл на групата, Bida za Bidov, беше последната песен, продуцирана от Олексий Саранчин, който почина след инсулт.

Сидоренко също събира средства чрез продажбата на книгите си. Известен на читателите под сценичното си име Фози, той е издал повече от 10 книги с художествена проза, разкази и есета, включително популярна поредица детски книги за приключенията на Васил Хупало – украински супергерой.

Както милиони украинци, семейството му избяга след мащабната руска инвазия. Въпреки несигурността около войната, сега те се готвят да се върнат у дома. И за двамата музиканти бъдещето на Украйна зависи не само от онези, които останаха в страната, но и от онези, които бяха принудени да я напуснат.

"Искаме украинците навсякъде дали са в Америка, Европа, или някъде другаде – да продължават да мислят за родината", каза Сидоренко. "Някои хора искат да се върнат, но не могат. Ние разбираме това."