Урсула: Полският народ не се страхува, мислите ни са с него

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен коментира инцидента с “руската ракета” в Полша и е категорична, че това е грубо нарушение на въздушното пространство на ЕС.

"Поредното недопустимо нарушаване на въздушното пространство на ЕС, причинено от последните руски удари срещу Украйна – този път над Полша. Известно е, че полският народ не се страхува, скъпи @donaldtusk, и мислите ни са с него", написа в социалната мрежа Х председателят на ЕК.

Another unacceptable violation of our EU airspace caused by Russia’s latest strikes on Ukraine, this time over Poland. The Polish people are famously unafraid dear @donaldtusk, and our thoughts are with them. To put an end to this, we are helping Ukraine win this war in every… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 30, 2026

"За да сложим край на това, помагаме на Украйна да спечели войната по всякакъв възможен начин. И изграждаме стабилна европейска архитектура за сигурност - на сушата, по море и във въздуха", написа още Фон дер Лайен.

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“Летящият обект” се разби в Източна Полша рано тази сутрин, оставяйки след себе си кратер с диаметър 10 метра и разпръснати отломки, припомня Politico.

Украинският външен министър Андрий Сибиха бързо заяви в социалната мрежа X, че става въпрос за "руска крилата ракета Х-101“, нарушила въздушното пространство на НАТО.

Полският министър-председател Доналд Туск, който посети мястото на инцидента в четвъртък сутринта – изглежда се съгласи с това, като заяви, че Полша е била "готова да свали ракетата, ако тя беше продължила полета си. Всичко сочи, че това е била руска крилата ракета Х-101“.