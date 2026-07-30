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Урсула: Полският народ не се страхува, мислите ни са с него

Изграждаме архитектура на сигурност - на суша, море и въздух

30.07.2026 | 17:22 ч. 16
Reuters

Reuters

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен коментира инцидента с “руската ракета” в Полша и е категорична, че това е грубо нарушение на въздушното пространство на ЕС.

"Поредното недопустимо нарушаване на въздушното пространство на ЕС, причинено от последните руски удари срещу Украйна – този път над Полша. Известно е, че полският народ не се страхува, скъпи @donaldtusk, и мислите ни са с него", написа в социалната мрежа Х председателят на ЕК.

"За да сложим край на това, помагаме на Украйна да спечели войната по всякакъв възможен начин. И изграждаме стабилна европейска архитектура за сигурност - на сушата, по море и във въздуха", написа още Фон дер Лайен.

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“Летящият обект” се разби в Източна Полша рано тази сутрин, оставяйки след себе си кратер с диаметър 10 метра и разпръснати отломки, припомня Politico.

Украинският външен министър Андрий Сибиха бързо заяви в социалната мрежа X, че става въпрос за "руска крилата ракета Х-101“, нарушила въздушното пространство на НАТО. 

Полският министър-председател Доналд Туск, който посети мястото на инцидента в четвъртък сутринта – изглежда се съгласи с това, като заяви, че Полша е била "готова да свали ракетата, ако тя беше продължила полета си. Всичко сочи, че това е била руска крилата ракета Х-101“.

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Тагове:

крилата ракета Русия Полша Х-101 Урсула фон дер Лайен въздушно пространство
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