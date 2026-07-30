Мъск планира мащабна подкрепа за Републиканската партия на междинните избори

Технологичният милиардер Илон Мъск се включва в междинните избори със сериозна инвестиция в план за увеличаване на избирателната активност сред привържениците на Републиканската партия, съобщава Axios.

Мъск възражда своята досега неактивна организация от типа “супер-PAC“ - America PAC, която похарчи над 260 милиона долара, за да подпомогне избирането на президента Тръмп през 2024 г.

America PAC ще се съсредоточи върху посещенията по домовете, дигиталната реклама и директната поща с цел мобилизиране на консервативния електорат, включително избиратели, които обикновено са по-малко склонни да гласуват в години без президентски избори, съобщават за Axios източници, запознати с плановете.

Представителите на Мъск отказаха да уточнят каква точно сума ще похарчи той. Предвид обаче направените от него дарения през 2024 г., се очаква сумата да бъде значителна.

Даренията на Мъск в подкрепа на Тръмп чрез America PAC през 2024 г. го превърнаха в най-големия индивидуален политически дарител в рамките на един изборен цикъл в историята на САЩ.

“America PAC беше ключов партньор в историческата ни кампания за мобилизиране на избирателите (GOTV) през 2024 г., а завръщането на организацията за изборите през 2026 г. е огромна подкрепа за републиканците в цялата страна“, заяви пред Axios Джеймс Блеър, старши политически съветник на президента Тръмп.

“Отново ще надхитрим опонентите си и безкомпромисно ще изпълним мисията си в полза на Републиканската партия в периода до изборния ден“, добави Блеър.

Инвестицията на Мъск ще увеличи значителното финансово предимство на републиканците пред демократите в момент, когато ниският рейтинг на одобрение на Тръмп - особено по въпросите на икономиката и войната с Иран - поставя под заплаха контрола на Републиканската партия върху Камарата на представителите, а може би и върху Сената, на изборите на 3 ноември.

Републиканските организации от типа “супер PAC“ (комитети за политическо действие) и другите партийни структури имат предимство от над 300 милиона долара пред своите колеги от Демократическата партия – като в тази сума не са включени 400-те милиона долара, с които разполага подкрепящата Тръмп организация “MAGA Inc.“

Републиканците се надяват, че финансовите им ресурси ще компенсират политическата обстановка, която е по-благоприятна за демократите.

Като се фокусира върху избирателната активност, групата на Мъск ще позволи на другите републикански организации да насочат усилията си към телевизионна реклама.

Инициативата на Мъск ще бъде ръководена от неговия главен политически съветник Крис Йънг.