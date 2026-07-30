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Сметосъбирането в “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” се подобрява

Георги Илиев: Проблемът остава най-видим в кв. “Христо Ботев“

30.07.2026 | 18:34 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Сметоизвозването в район “Слатина“ започна да се подобрява през последната седмица, съобщи районният кмет Георги Илиев.

Той отчете, че се е наваксало с извозването на битовия отпадък, а до седмица предстои да се навакса и със събирането и извозването на едрогабаритния отпадък, поетапно се въвежда метене и миене на улиците и почистване на дъждоприемните шахти. 

Подобряване се отчита и в другите два района от Зона 3 - “Подуяне“ и “Изгрев“. 

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В разговора по уточняване на логистиката покрай организацията на процесите се включиха всички ангажирани страни - зам.-кметът на Столична община по околна среда инж. Николай Неделков, представители на Столичния инспекторат, на “Софекострой“ ЕАД, както и на ДЗЗД “Чиста София“ и БКС “Чистота“.

“Благодаря на всички, които се отзоваха. Получаваме справка какъв процент от кофите се обслужват всекидневно. Относно сметоизвозването има наваксване в кварталите ни. Проблемът остава най-видим в кв. “Христо Ботев“, каза след края на срещата Илиев.

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Тагове:

София СО сметосъбиране боклук Подуяне Слатина Изгрев
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