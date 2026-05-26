Крум Зарков: В последните десетилетия управлението беше “на парче”

Лидерът на БСП Крум Зарков смята, че все още е рано за категорични оценки към новото правителство. Причината - властта е все още в началото на мандата си. Въпреки това държавата има натрупани системни проблеми, които изискват по-дълбоки и радикални решения. Това заяви

В предаването “Денят ON AIR” Крум Зарков подчерта, че през последното десетилетие управлението често е било "на парче" и без дългосрочна визия.

"Имаме ново правителство, което няма завършени три седмици. Рано е да се дадат категорични оценки как се управляват процесите в държавата. За последните 10 години, в най-добрия случай, се управляват "на парче". Управляват се според което дойде - днес наводнение, утре безводие, високи цени, престъпност. Страхувам се, че повечето проблеми, срещу които сме изправени, ще изискват много по-радикални промени", заяви лидерът на БСП.

Публичните тайни в МВР

Според Зарков сега има нови хора в политиката, които имат шанса и мнозинството, но нямат много време.

"Страшно много думи загубиха значението си - "реформа", "промяна". В МВР виждаме публични тайни, които всекидневно биват оповестявани. Въпросът е какво следва, след като ги разберем и Демерджиев казва, че полицаи вместо да гонят престъпници, ги прикриват. Самото обвинение срещу Петьо Петров - Еврото беше ясно как ще свърши. Той беше разкрит от неправителствена организация, не от институции", допълни Зарков пред Bulgaria ON AIR.

Прокуратурата и изборът на нов главен прокурор

"Не само кой, а и кога ще имаме нов главен прокурор. Тази фигура ще е важна и трябва да се постави във времеви план, защото не е добре твърдото забавяне. Септември би бил успех. В 90-те години, когато се създава прокуратурата, СДС са радетели на това прокуратурата да бъде част от съдебната, а не от изпълнителната власт", коментира лидерът.

По думите му има риск да започнат да наричат КЗП и КЗК бухалки.

"Много често в парламента, когато нещо влезе като спешно, излиза като грешно. Идеята е да се увеличат правомощията на институциите, за да контролират по-добре пазара. Цялата система, която води до монополни ситуации и доминация на пазара у нас, трябва да бъде погледната в цялост и да бъде променена. Все още този парламент не се е заел с големи политически въпроси", коментира Зарков.

