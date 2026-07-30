Мерц за руската ракета: Пълна липса на скрупули

Германският канцлер Фридрих Мерц също коментира падането на руската ракета в Полша.

“Падането на ракета в Полша, за която се смята, че е изстреляна от Русия по време на масираните удари срещу Украйна, показва пълната липса на скрупули на Русия, която е “готова към ескалация“ с Европа”, каза още Мерц, цитиран от AFP.

“Германия категорично осъжда масираните руски атаки срещу Украйна“, категоричен е канцлерът.

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По думите му при нападенията “още веднъж загинаха множество цивилни“. Германският канцлер остава сред най-твърдите европейски поддръжници на Киев в конфликта с Москва.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен също коментира инцидента и каза, че това е грубо нарушение на въздушното пространство над ЕС.