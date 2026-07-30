Пожарите във Франция принудиха сем. Клуни да се евакуира

Джордж Клуни и съпругата му Амал бяха принудени да се евакуират от дома си в Бриньол, Южна Франция, докато горските пожари продължават да опустошават района, съобщава Euronews.

Семейство Клуни и двете им деца живеят постоянно в малко градче в региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг - дом, който са закупили през 2021 г. Миналата година те получиха френско гражданство.

Семейство Клуни "няма представа дали красивият дом ще оцелее в този ужасен момент“, се казва в писмо, изпратено от двойката до кмета на Бриньол Дидие Бремон.

"Докато се евакуираме от Бриньол, искаме да подчертаем две неща. Първо, надяваме се, че вие ​​и жителите на нашия град сте в безопасност, и второ - че аз и Амал сме твърдо решени да гарантираме, че каквото и да се случи с нашето градче, ние сме част от тази общност и ще участваме в нейното възстановяване", се казва още в писмото.

Семейство Клуни завършва с думите: "Обичаме Бриньол и приятелите си, които живеят там.“

В момента Франция е застрашена от горски пожари, като близо 224 000 души са евакуирани в департамента Жиронд. Най-големият пожар, който бушува близо до Бордо, е унищожил повече от 42 000 хектара - площ, приблизително четири пъти по-голяма от тази на Париж.