Обществото трябва да получи отговори за злоупотребите в пътния сектор

Обществото трябва да получи ясни отговори за нарушенията и злоупотребите при изпълнението на пътни проекти. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред NOVA NEWS, коментирайки срещата си с министъра на правосъдието Николай Найденов и изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова.

По думите му разговорът е бил от ключово значение, тъй като още в периода 2021–2023 г. в прокуратурата са постъпили множество сигнали за сериозни нарушения при изпълнението на пътни инфраструктурни проекти.

“Целият механизъм, по който са сключвани договори с раздадени аванси, е белязан с нарушения. Не само фирмите носят вина, а и служителите и всички, които са допуснали тези действия, преминаващи границата на закона“, заяви Шишков.

Регионалният министър подчерта, че очаква прокуратурата да ускори работата по разследванията и да установи отговорните за допуснатите нарушения. По думите му е получил уверение за съдействие от страна на и.ф. главен прокурор и се надява резултатите да не се бавят.

Шишков посочи, че е необходимо да започнат ремонтите на Северната скоростна тангента и на участъци от автомагистрала “Хемус“, където при проверки са били установени липси на асфалт.

“Очаквам прокуратурата да вземе необходимите проби, за да бъде даден ход на съдебните производства. След това държавата трябва да започне ремонтите, а виновните да бъдат посочени в съдебната зала“, каза той.

Пътната инфраструктура

По думите му настоящата пътна инфраструктура не е проектирана да поеме сегашния интензивен трафик, което е сред основните фактори за високия брой тежки пътнотранспортни произшествия.

“В момента имаме движение, което нашата пътна мрежа не може да поеме, а това е част от причините за многото катастрофи в България“, посочи министърът.

Шишков коментира и предстоящото увеличение на цените на винетките и тол таксите, което влиза в сила от 1 август. Според него допълнителните приходи ще бъдат използвани за ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа.

“Дори и сега средствата за поддръжка на пътищата не са достатъчни. Една от причините е огромният трафик в България и недостатъчният брой пътища. Те са силно натоварени и се амортизират много бързо“, подчерта министърът.