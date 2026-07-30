Ден на траур в Кривой Рог утре в памет на убитото семейство

Утрешният 31 юли е обявен ден на траур в Кривой Рог за убитите при руски удар в село Радушне, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение в Телеграм Олександър Вилкул, председател на Съвета по отбрана на Кривой Рог.

“Кривой Рог е редом до село Радушне, което е само на няколко километра от града. Трагедия“, написа той и отбеляза, че най-малко шест души, сред които трима непълнолетни, са жертвите на удара на руска ракета. Той заяви, че за съжаление може да има още лоши новини след извършването на ДНК анализа.

“Сплотено, мило, благочестиво семейство. Утре, 31 юли, в Кривой Рог ще бъде обявен ден на траур за жертвите“, се казва в публикацията.

Първата дама на Украйна Олена Зеленски също коментира трагедията.

“Тук има деца. Много деца“. Това са думите, които са прозвучали тази нощ сред руините на къща в селището Радушне край Кривой рог. Там е живеело многодетното семейство Воронови, чийто дом е бил ударен от руска ракета „Искандер-М“, изстреляна от Воронежка област”, написа в Instagram съпругата на Володимир Зеленски.

Тя разказва за атаката в селището, когато в къщата на семейството са били 17-годишният Марк, 15-годишната Доминика, 14-годишната Виорика, 12-годишният Захарий, 11-годишният Азарий Илай, 10-годишната Вероника, 6-годишната Емилия и едногодишният им племенник Артьом, чийто баща в момента служи в украинската армия.

"Украинските власти определят нападенията като поредно доказателство, че руските атаки срещу цивилното население продължават. Те отново призоваха международните си партньори да засилят помощта за противовъздушната отбрана, за да бъдат предотвратени нови жертви сред мирното население", пише в поста си още Олена Зеленска.

Три от децата са извадени изпод развалините без признаци на живот. При удара са загинали и родителите - 47-годишният Артьом и 41-годишната му съпруга Олена. Смъртта на още пет деца все още не е официално потвърдена и предстои да бъде установена чрез експертизи. Според украинските власти при атаката е унищожено цяло семейство.

Почти по същото време руски удар разруши жилищен блок и в Лвов.

Жители на града се включиха в разчистването на отломките, като заедно със спасителите предаваха тухли от ръка на ръка. До момента изпод руините са извадени деветима души. Най-възрастната пострадала е на 93 години, а шестгодишно момче е със счупени крака. Спасителните операции продължават, тъй като се смята, че под отломките все още има затрупани хора.

Според украинските власти при последната масирана атака Русия е изстреляла 70 ракети от самолети и над 280 дрона срещу украински градове и цивилна инфраструктура. Удари са нанесени в Киевска, Полтавска, Сумска, Виницка и Ивано-Франковска област, както и в района на град Ромни. При нападенията е бил подпален пазар в Киевска област, където е загинал един човек.