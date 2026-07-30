Военен самолет кацна летището във Варна

В ранния следобед на гражданското летище във Варна беше забелязан военен самолети.

По външни белези летателният апарат наподобяваше въздушен танкер за дозареждане във въздуха, макар че не е изключено да става въпрос и за друг тип военновъздушна машина, съобщава Нова тв.

От летището отговориха, че нямат право да коментират информацията, свързана с летателните апарати.

Към момента от Министерството на отбраната няма официална информация относно самолета, неговия тип, принадлежност или причината за кацането му на летището във Варна.