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Военен самолет кацна летището във Варна

От летището отказаха да коментират

30.07.2026 | 18:59 ч. Обновена: 30.07.2026 | 19:12 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

В ранния следобед на гражданското летище във Варна беше забелязан военен самолети.

По външни белези летателният апарат наподобяваше въздушен танкер за дозареждане във въздуха, макар че не е изключено да става въпрос и за друг тип военновъздушна машина, съобщава Нова тв.

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От летището отговориха, че нямат право да коментират информацията, свързана с летателните апарати.

Към момента от Министерството на отбраната няма официална информация относно самолета, неговия тип, принадлежност или причината за кацането му на летището във Варна.

 

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