Папараци: Джъстин Трюдо нанася лосион върху бюста на Кейти Пери

Кейти Пери и Джъстин Трюдо ни напомниха за горещия си романс по време на гореща разходка с лодка в Южна Франция тази седмица.

41-годишната певица и 54-годишният бивш канадски премиер, които дебютираха в неочакваната си връзка през юли 2025 г., изглеждаха по-влюбени от всякога, докато Трюдо нанасяше слънцезащитен крем върху раменете и гърдите на поп звездата.

Заплененият Трюдо беше видян да пъха ръка в разголената рокля на Пери, за да размаже лосион върху бюста ѝ.

Пери изглеждаше сензационно в пудрово синя рокля, съчетана със слънчеви очила и обувки на висок ток, докато Трюдо носеше зелен топ..

Щастливата двойка се забавляваше страхотно, докато си правеха селфита заедно и се наслаждаваха на живописните гледки в рядка почивка от натоварените си графици.

Двойката за първи път предизвика слухове за връзка преди година, а музикалната изпълнителка официално обяви отношенията си с новия яси любим в Instagram през декември 2025 г.

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