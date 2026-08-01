Санчес обвини европейски правителства в невежество и предразсъдъци заради Сеута

Испанският министър-председател Педро Санчес обвини няколко европейски правителства, че са действали по време на кризата в Сеута, водени от "предразсъдъци, фалшиви новини, невежество или политически интереси". В писмо до европейските институции той определя реакцията им спрямо миграционната ситуация в испанския автономен град като "егоистична, разединяваща и незаконна".

В писмото си до ръководствата на институциите на ЕС Педро Санчес отбелязва, че "реакцията на европейските правителства е доста разнородна".

"Повечето от тях ни засвидетелстваха подкрепа и солидарност и предложиха помощта си. Други обаче предпочетоха да атакуват Испания и да призоват за временното ѝ изключване от Шенгенското пространство", критикува Санчес в текста, в който изразява "дълбоката си загриженост" относно тази реакция от страна на "някои европейски правителства" без да ги посочва, съобщава БНР.

Според него позицията на въпросните партньори противоречи на "европейското право, хуманитарното право и принципите на солидарност", върху които е изграден Европейският съюз.

Санчес отбелязва още, че Сеута не е част от Шенгенското пространство – факт, който според него лишава от правна стойност всяка заплаха за суспендиране на членството на Мадрид в споразумението.

Междувременно стана ясно, че мароканските сили за сигурност са спрели последните групи младежи, опитали се да влязат в Сеута в ранния следобед. Ситуацията в автономния град се нормализира след като над 48 000 от пристигналите 50 000 се върнаха в Мароко.

Продължава да расте броят на загиналите мигранти след масовото навлизане в Сеута. По данни на испанските власти до момента жертвите са 86 души.

Екипи на Гражданската гвардия и Службата за морско спасяване продължават с дейностите по издирване на загинали хора. Правителството обяви частично отваряне на единствения граничен пункт между Испания и Мароко в района на Мелийя. Процесът ще протече на етапи и засега ще бъде ограничен до превозни средства, свързани с операция "Пресичане на пролива".

Правителственият делегат в Мелийя Сабрина Мо съобщи, че през нощта около 1000 мигранти са направили опит да влязат в автономния град, но са били спрени от екипите на Гражданската гвардия и армията.