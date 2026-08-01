Турист е паднал от джет в язовир Доспат, водолази издирват тялото му

Екип от водолази, подпомагани от екипи на пожарната и полицията издирват тялото на мъж във водите на язовир Доспат, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Той уточни, че вечерта на 31 юли в Районното управление във Велинград е получен сигнал за инцидент в язовира, при който турист е паднал от джет и не е изплувал.

На мястото още снощи са изпратени автопатрули от Велинград, от полицейския участък в Сърница и пожарната. От рано тази сутрин специализиран леководолазен екип от пожарната в Пловдив претърсва язовира в зоната на инцидента, но тялото все още не е открито.

Стоянов допълни, че по първоначални данни става дума за 38-годишен мъж от кюстендилско село.

Утре издирването ще продължи.