Унгарската АЕЦ "Пакш" може да бъде спряна още този уикенд заради нивото на Дунав

Атомната електроцентрала „Пакш“, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, може да бъде спряна още този уикенд заради рекордно ниските нива на река Дунав, съобщи премиерът на страната Петер Мадяр, цитиран от Ройтерс.

По думите му нивото на реката е продължило да спада, което е наложило ново намаляване на мощността на централата през нощта.

„Пълно спиране на работата може да се случи по-рано, още този уикенд“, заяви Мадяр във видеобръщение, публикувано във „Фейсбук“ (Facebook).

Четирите руски реактора на АЕЦ „Пакш“ с обща инсталирана мощност 2 гигавата работят в момента на около една четвърт от капацитета си. Водата от Дунав се използва за охлаждането на централата, а продължителната суша и ниските водни нива създават риск за нормалната ѝ експлоатация.

Според прогнозите централата може да бъде напълно спряна за първи път от въвеждането ѝ в експлоатация преди 44 години.

Премиерът предупреди, че прекъсването може да продължи седмици и да доведе до сериозни затруднения в енергийната система.

Заместник-председателят на управляващата партия „Тиса“ Марк Раднай заяви, че енергийната криза може да струва на страната между 100 и 200 милиарда форинта (315–630 милиона долара) заради рязкото поскъпване на вносната електроенергия.

Правителството подготвя извънредни мерки за ограничаване на потреблението. Предвижда се големите индустриални потребители доброволно да намалят използваната електроенергия, като при необходимост операторът на електропреносната мрежа „МАВИР“ (MAVIR) ще може да наложи задължителни ограничения или временно да изключва големи консуматори.

„Домакинствата ще бъдат последните, които ще бъдат засегнати от ограниченията“, подчерта Мадяр.

Властите съобщиха още, че от понеделник товарните железопътни превози ще бъдат преустановявани ежедневно между 15:00 и 20:00 часа по Гринуич с цел намаляване на потреблението на електроенергия. Държавните служители ще работят дистанционно през първите три дни на следващата седмица, а частните компании ще бъдат насърчени да приложат същата практика, когато това е възможно.

Предвижда се също изключване на декоративното осветление на обществените сгради и на друго несъществено външно осветление.

Ниските нива на Дунав вече причиняват затруднения в корабоплаването, туризма и водоснабдяването в най-засегнатите райони на страната, отбелязва Ройтерс. (БТА)