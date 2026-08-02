Турция отваря ГКПП "Къркларели Дерекьой - Малко Търново" за лекотоварни автомобили

Турция отваря граничния пункт при Малко Търново за лекотоварни автомобили.

От понеделник, 3 август, на граничния контролно-пропускателен пункт "Къркларели Дерекьой - Малко Търново" между България и Турция ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки, се посочва в съобщение на турското Министерство на търговията, за което информира турската новинарска агенция "Анка".

"На двустранни разговори между отговорните представители на турското министерство на търговията и на българската Агенция „Митници“, които се състояха на ГКПП "Капитан Андреево - Капъкуле" през месец юли т.г. бе договорено, че граничният митнически пункт между България и Турция "Къркларели Дерекьой – Малко Търново" ще бъде отворен за преминаване и на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона от 3 август 2026 г. и търговските стоки, превозвани с тези превозни средства, ще подлежат на митнически процедури", се посочва в писмено съобщение на турската страна, цитирано от БТА.

Посочва се, че българската Агенция „Митници“ е била уведомена за новата наредба за преминаване на леките търговски товарни автобили. Както и че превозваните стоки трябва да бъдат представени на митническата администрация под режим на транзит и надлежно обезопасени с митнически пломби, а превозните средства трябва да притежават и валидни лицензи за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт.

Предвижда се преминаването седмично на по 500 броя леки търговски автомобили в едната и 500 в другата посока или максимум 3000 автомобила на седмица.

Очаква се, че по този начин ще бъде облекчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през ГКПП "Капъкуле - Капитан Андреево" и "Хамзабейли-Лесово".

Преди това на "Къркларели Дерекьой - Малко Търново" не се допускаше преминаването на товарни автомобили.