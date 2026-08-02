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Горещо! Жълт код за високи температури в 10 области

В края на новата седмица се очакват до 40 градуса

02.08.2026 | 09:23 ч. 2
НИМХ

НИМХ

Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обявя жълт код за опасно горещо време в няколко области на страната днес.

Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Благоевград, както и за София-област.

От НИМХ отбелязват, че жълтият код е за много високи температури, които могат да причинят здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

Очаква се топлото време да се задържи и през следващите дни, като в края на новата седмица очакваме и температури между 35-40 градуса.

По-прохладно остава на морето - около 31-34 градуса. / БТА

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