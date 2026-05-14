Шишков от Смолян: До седмица ще има решение за пътя до Пампорово

Може би до около седмица ще имаме окончателно решение какви стъпки да направим и в най-кратки срокове да започне възстановяването на пътя Смолян - Пампорово. Ще използваме вариант, който ще бъде най-бърз за изпълнение, независимо от цената.

Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Днес той дойде в Смолян на работна среща за организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, което прекъсна главния път Смолян - Пампорово, в района на местността Райковски ливади.

"Най-важното е да направим всичко възможно и максимално бързо да открием причината за свлачището", подчерта министърът и обясни, че по предварителна информация причината най-вероятно е преовлажняване на терена, като според експерти, в годините назад, не е имало никакви симптоми за това свлачище.

Според Шишков преовлажняването най-вероятно се е получило от човешка намеса.

"Важно е да не продължава преовлажняването", каза още министърът и информира, че лично ще направи оглед на място заедно със специалисти от дружествата за геозащита от Перник и Плевен.

Целта е да се установи дали в момента свлачището е активно, съобщиха от МРРБ.

"Най-важното е скоростта, с която ще възстановим пътя", категоричен е министърът.

Той съобщи, че също днес ще направи оглед и на района в близост до свлачището, за да се установи има ли възможност, поне за леките автомобили, да бъде осигурен обходен път докато се възстановява основното трасе.

"Ще търсим всякакви варианти, защото се навлиза в горски територии, а пътят трябва да има съответния габарит и профил. Ако нещо ни се иска, но не е възможно, няма да се случи. Всяко нещо, което е възможно, всичко което може да облекчи проблема е на масата и ние ще направим всичко възможно да облекчим ситуацията, докато се възстановява пътят", подчерта Шишков.

"Ще огледам и язовира, включително каптажите на място, защото искам с очите си да видя къде евентуално може да е проблемът", заяви регионалният министър. Той допълни, че иска всичко да бъде изследвано, защото досега е получил документи за терена само за периода от 2012 година, но продължава да няма от преди 2012 година.

Днес в Смолян министър Шишков участва в работна среща за организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, което се активизира на пътя Смолян - Пампорово. В работната среща се включиха и народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев от Прогресивна България, областният управител Георги Пепеланов, кметът на града Николай Мелемов, инженер-геолози, геодезисти, експерти и представители на държавни и местни структури и др.

По пътя за Смолян народните представители и областният управител показаха на министъра свлачищата на главния път Смолян – Мадан, при разклона за село Тикале и в района на село Бостина.

По-късно днес регионалният министър ще посети района на свлачището на пътя Смолян - Пампорово.