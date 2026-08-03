Дунав при Видин падна на 18 сантиметра под кота нула

Нивото на река Дунав при Видин е достигнало 18 сантиметра под кота нула, показват данните на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав". Само за последното денонощие водният стълб е спаднал с още 4 сантиметра, а при Русе понижението е с 1 сантиметър.

Тенденцията остава низходяща, като според прогнозите нивото на реката ще продължи да се понижава и през следващите дни, съобщава БНТ.

Към момента няма данни за нови кораби, заседнали в плавателния път. Закъсалите плавателни съдове остават четири, като всички се намират извън основното трасе на реката. Други девет кораба са принудени да изчакват на котва.

Корабоплаването и търговията са сериозно затруднени

На редица места в българския участък на Дунав речното дъно вече е напълно оголено. Критично ниските води блокират корабоплаването и затрудняват търговията, а много плавателни съдове са принудени да преустановят движението си.

"Много е трудно, защото за товарните кораби е икономически неизгодно да пътуват с ограничен тонаж, а за пътническите кораби е невъзможно да достигнат планираните пристанища по дестинацията, която имат предварително", обясни капитан Светослав Филев.

Товарните кораби могат да използват не повече от 70% от капацитета си и са принудени да променят обичайните си търговски маршрути. Фериботът при Оряхово е спрял напълно.

Необходими са продължителни валежи

"Закъсняват корабите, ние имаме обявен форсмажор. Според ситуацията правим всичко възможно, за да доставим стоката възможно най-бързо, колкото позволяват обстоятелствата. Целият участък на река Дунав е с критично ниско ниво и са необходими продължителни и обилни валежи, за да се оводни реката", коментира корабният превозвач Румен Христов.

Специалистите са категорични, че осезаемо подобрение може да има едва след продължителни и интензивни валежи в цяла Западна Европа.