Пожар изпепели близо 100 декара край Харманли

Близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал изгоряха при пожар край харманлийското село Рогозиново, съобщиха от Областната администрация в Хасково.

Огънят е пламнал в късния следобед и вече е локализиран. При пожара са унищожени и около 60 кубически метра тополова дървесина.

На място остават пет екипа на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково, които дежурят, за да не се допусне повторно разпалване на огнищата.

По първоначални данни пожарът е възникнал в сечище, където са били складирани трупи, подготвени за извозване.

Според главен инспектор Пламен Петков, началник на сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност" в хасковската пожарна, една от основните версии е, че огънят е тръгнал по време на работа с машини за дърводобив.

В потушаването на пожара са участвали както екипи на пожарната, така и доброволци от село Рогозиново.

Причините за възникването на огъня продължават да се изясняват, пише БТА.