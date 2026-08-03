Йотова изглежда фаворит за президентските избори, битката ще е за балотажа

Президентските избори постепенно се превръщат във водещата тема в политическия живот, въпреки че повечето партии все още не са обявили кандидатите си. Според политолога проф. Мария Пиргова, социолога Петко Петков и журналиста Петьо Блъсков предстоящият вот ще бъде не само избор на държавен глава, но и тест за промените в политическата система.

В ефира на "Денят ON AIR" проф. Пиргова заяви, че резултатите от последните парламентарни избори вече са поставили началото на преструктуриране на партийната система, а президентският вот ще ускори този процес.

По думите ѝ към момента Илияна Йотова изглежда като фаворит за първото място, докато основната интрига ще бъде кой ще стигне до балотажа.

"Струва ми се, че на Илияна Йотова няма кой да оспори първото място, но битката ще бъде много жестока за второто", коментира проф. Пиргова.

Критики към партиите за забавените номинации

Петьо Блъсков определи като разумно решението на проф. Даниел Вълчев да не се кандидатира за президент. Според него мястото на уважавания юрист е в академичните среди, а не в активната политика.

Журналистът отправи критики и към част от политическите формации, като заяви, че им липсват ясна идентичност и последователна идеология.

"Те нямат политическа физиономия, нямат доктрина, нямат нищо", каза Блъсков.

По думите му ГЕРБ също трябва да използва времето до изборите, за да възстанови доверието към себе си и ясно да заяви каква партия е.

"Крайно време е да кажат: "Ние сме такава партия, консервативна, с такива правила", добави той.

Социологът Петко Петков също разкритикува основните политически сили, че все още не са обявили кандидатите си.

Според него това е проява на неуважение към избирателите, особено при положение че президентските избори са мажоритарен вот, при който личността има по-голямо значение от партийната принадлежност.

"Основното предизвикателство на тези президентски избори ще бъде да видим кои фигури могат да обединяват и кои да разделят", подчерта Петков.

След изборите може да започне нов политически етап

Проф. Пиргова смята, че противопоставянето по темата за различните геополитически ориентации няма да бъде достатъчно за част от десните партии.

"Госпожа Йотова няма да даде на десните да играят толкова с евроатлантическата карта, тя самата ще бъде евроатлантик", заяви тя.

Според политолога по-съществените политически процеси могат да започнат именно след президентските избори, когато отношенията между новия държавен глава и изпълнителната власт ще бъдат поставени на изпитание.

В края на разговора тримата гости се обединиха около мнението, че политическите клишета все по-трудно печелят доверието на избирателите. Петьо Блъсков призова да се спре с употребата на термина "евроатлантизъм", а Петко Петков подчерта, че обществото очаква повече конкретика и автентичност от политиците.