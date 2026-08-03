Тръмп заплаши Иран с "обезглавяване"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова остра заплаха към Иран, като заяви, че страната ще бъде "обезглавена", ако не постигне споразумение за прекратяване на конфликта със Съединените щати, предаде Reuters.

По думите му Техеран разполага с последен шанс да приеме сделка, преди Вашингтон да предприеме мащабна военна атака.

"Мисля, че може би ще постигнем нещо, но искам да им дам всеки възможен последен шанс преди обезглавяването", заяви Тръмп.

По-рано същия ден американският президент обвини иранското ръководство в "невероятно лицемерие", след като Техеран обяви, че не се водят преговори между двете страни.

В отговор на журналистически въпрос за състоянието на разговорите Тръмп заяви, че те продължават и в момента. Той допълни, че контактите се водят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и други държави.

"Това е последният им шанс да подпишат добър документ", подчерта американският президент, цитиран от БТА.