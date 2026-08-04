Жена е обвинена, че е убила баща си и е извадила сърцето му

Жена от щата Индиана е обвинена в убийството на баща си, след като според разследващите го е намушкала смъртоносно и е извадила сърцето му.

Полицията открила тялото след сигнал от близки

Служители на реда били изпратени в дом в Морган Тауншип в неделя, 26 юли, около 19:56 ч. местно време, след подаден сигнал за проверка на състоянието на човек, съобщиха от шерифската служба на окръг Портър.

Когато пристигнали на адреса, полицаите открили в жилището мъртъв човек и задържали заподозряна. По-късно станало ясно, че арестуваната е Серина Долникс, а жертвата - Грегъри Долникс.

"Това е изолиран случай и няма продължаваща заплаха за обществената безопасност", уточниха от шерифската служба.

Според съдебни документи, цитирани от People, 32-годишната Серина е пълнолетната дъщеря на Грегъри, а двамата живеели заедно в къщата.

Близките на мъжа започнали да се тревожат, след като той спрял да отговаря на телефонните им обаждания. По думите им, когато настоявали да говорят с Грегъри, Серина правела "странни изказвания".

Малко преди полицията да бъде изпратена на адреса, приятелят на младата жена също се свързал със семейството чрез обаждания и съобщения. Той твърдял, че я е видял в дома "цялата в кръв", и споделил опасения, че тя може да посегне на живота си.

Сърцето на жертвата било поставено върху корема му

Къщата била заключена, затова служителите погледнали през един от прозорците. Вътре видели тяло, лежащо на пода и покрито със засъхнала кръв, става ясно от съдебните документи.

Полицаите разбили входа и влезли в жилището, където открили Грегъри мъртъв. По главата, дланите и ръцете му имало множество наранявания.

Разследващите забелязали и тежка рана в областта на гърдите. Според документите гръдната му кухина "изглеждала празна, сякаш нещо е било извадено".

Полицията твърди още, че сърцето на мъжа било поставено върху корема му.

В една от спалните служителите открили Серина. Тя била облечена с потник и без панталон, а по дрехата, стъпалата и краката ѝ имало кръв.

В дома били намерени и три окървавени ножа.

Лекари открили характерни наранявания по ръката ѝ

След ареста Серина била откарана за преглед в местна болница. Медицинският персонал установил по ръката ѝ наранявания, които според лекарите съответствали на травма, получена при изплъзване на нож през дланта.

По време на разговора си с разследващите младата жена заявила, че през деня е гледала телевизия. Тя твърдяла още, че с баща си "се разбират добре".

На 27 юли Серина Долникс била официално обвинена в убийство и задържана без право на освобождаване под гаранция, показват публичните регистри на окръг Портър.

По време на изслушване пред съдия Дейвид С. Матси от Окръжния съд на 30 юли тя не се признала за виновна.

Адвокатът на обвиняемата не е отговорил веднага на запитването на People за коментар.