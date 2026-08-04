Петима загинаха при атака с дронове в Московска област

Петима души са загинали, а други шестима са били ранени при атака с дронове в Московска област, съобщи губернаторът Андрей Воробьов, цитиран от Reuters и AFP.
По думите му ударите са били извършени с украински безпилотни летателни апарати.
При атаката е избухнал пожар в склад в промишлената зона Новоселок, която се намира в Чеховския общински район на Подмосковието. Огънят по-късно е бил потушен.
Повредени са още частна къща и автомобил, допълни Воробьов в Telegram, цитиран от БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.