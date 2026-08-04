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Петима загинаха при атака с дронове в Московска област

Други шестима са ранени

04.08.2026 | 10:52 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Петима души са загинали, а други шестима са били ранени при атака с дронове в Московска област, съобщи губернаторът Андрей Воробьов, цитиран от Reuters и AFP.

По думите му ударите са били извършени с украински безпилотни летателни апарати.

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При атаката е избухнал пожар в склад в промишлената зона Новоселок, която се намира в Чеховския общински район на Подмосковието. Огънят по-късно е бил потушен.

Повредени са още частна къща и автомобил, допълни Воробьов в Telegram, цитиран от БТА.

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