Войник откри стрелба срещу свои в Крим, убити са четирима души

Четирима души, сред които трима цивилни, са убити от военен край Севастопол, съобщи днес назначеният от Москва губернатор на черноморския град в анексирания Кримски полуостров.

“Трагедия в Севастопол. Според първоначалните съобщения войник е открил огън срещу своите колеги, убивайки един човек, преди да атакува цивилни и да убие трима от тях”, написа Михаил Развожаев в приложението Телеграм.

По думите му инцидентът е станал в град Хмелницки край Севастопол.

Жертвите са двама мъже на 71 и 59 години, както и 64-годишна жена, уточни Развожаев.

Нападателят, чиито мотиви все още не са изяснени и чиято националност не се уточнява, е арестуван, съобщи още той.

Кримският полуостров, който беше анексиран от Русия през 2014 г., от седмици е мишена на украински атаки, целящи да нарушат логистиката на руските сили, разположени в Южна Украйна.

(БТА)