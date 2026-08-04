Кардиолог за жегите: Да пием редовно вода, дори да не усещаме жажда

Жегите крият риск за сърцето и здравето на възрастните хора, съобщи кардиологът д-р Кристина Стоянова. Тя посъветва да следим кръвното и кръвната захар. Жаждата, чувството за отпадналост, главоболието, нарушение на равновесието са сред първите симптоми, че жегата не ни се отразява добре

“Няма ясна статистика, ние съдим индиректно за смъртността от високи температури през лятото. За съжаление България е сред водещите страни в Европа за повишена смъртност в следствие на жегите“, кардиологът пред bTV.

Д-р Стоянова добави, че това може да се дължи на климатичните условия, застаряващото население и по принцип сърдечносъдовата смъртност е много висока у нас и сме на първо място спрямо сърдечносъдовите заболявания.

Кардиологът подчерта, че водата в жегите е особено важна за организма. Д-р Стоянова обаче е на мнение, че не приемаме достатъчно течности.

“Трябва да пием редовно вода, дори да не усещаме жажда, да правим повече почивка, да търсим повече сянка и прохлада”, споделя специалистът.

Д-р Стоянова подчерта, че е важно по-възрасните да проследяват хроничните си заболявания, като артериалната хипертония, захарния диабет, хроничното бъбречно заболяване и да правят стриктен мониторинг на кръвното налягане и кръвната захар.

“Инцидентно измерени по-ниски или високи стойности не бива да ни карат да действаме своеволно. Винаги трябва да бъдат консултирани с лекуващия лекар“, обясни д-р Стоянова.

“Ако се налага да се работи е важно да се прави почивка на всеки кръгъл час, да се пие вода на малки порции, да носят леки светли дрехи, да носят слънцезащита и да приемат по-лека храна и да избягваме алкохола“, обясни кардиологът.