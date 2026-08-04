Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда организира разширена беседа по повод Световната седмица на кърменето

От 1 до 7 август отбелязваме Световната седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето. Тази година кампанията преминава под мотото „Кърменето за устойчив старт в живота: да подкрепим работещите решения“. Темата насочва вниманието към постигнатия световен напредък и към политиките, практиките и формите на подкрепа, които доказано помагат на повече семейства да постигнат успешно и продължително кърмене.

Разширена беседа за успешно кърмене на 6 август

По повод Световната седмица на кърменето Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда организира разширена беседа с практически насоки за бъдещи и настоящи родители. Тя ще се проведе на 6 август от 13:00 ч. в Аулата на етаж 9, като не е необходимо предварително записване.

Защо кърменето е толкова важно за новороденото? Как бебето да бъде поставено правилно на гърда? Кои са подходящите пози за кърмене и какво действително помага за успешното му начало и продължаване? На тези и още въпроси ще отговорят неонатологът д-р Евгения Сорокина-Игова и медицинската сестра Стефка Табакова от Отделението по неонатология. Участниците ще получат практически съвети и информация за работещите подходи, които помагат на повече деца да получат възможно най-добрия старт в живота.

Подкрепа още от първите минути

Екипът от акушер-гинеколози, неонатолози, акушерки и медицински сестри в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда активно подкрепя и насърчава естественото хранене на новородените с майчина кърма. Целта е всяка майка да получи необходимата информация, практическа подкрепа и увереност, за да кърми успешно.

В родилния и неонатологичен комплекс на болницата се практикува поставяне на бебето на гърда още в първите минути след раждането, когато майката желае това и здравословното състояние на нея и детето го позволява. Кърмата е най-подходящата естествена храна за бебето след раждането. Със своя прецизен баланс на хранителни вещества тя осигурява необходимото за правилния растеж и развитие на новороденото.

Отделението разполага със специално обособена стая за кърмене, която дава на майките необходимите спокойствие, уединение и комфорт. По време на престоя опитните медицински сестри и акушерки подхождат индивидуално към всяка майка и нейното бебе, като оказват практическа помощ на всеки етап от кърменето.

Специалистите показват подходящите пози, съдействат за правилното поставяне на гърда и наблюдават засукването и количеството кърма, което бебето приема. Те дават насоки за продължителността и ефективността на кърменето, правилното оригване и необходимостта от допълнително изцеждане. Подкрепата продължава, докато майката придобие увереност и може да се справя самостоятелно. Консултациите включват още съвети за предпазване на гърдите от разраняване, правилно изцеждане, както и за необходимата хигиена при кърмене и използване на помпа.

В отделението не се прилага рутинно дохранване на кърмените новородени със заместител на майчината кърма. Допълнително хранене се назначава единствено при наличие на медицински показания и след индивидуална преценка от неонатолог.

При преждевременно раждане специалистите насърчават и подпомагат майките да изцеждат кърма за своите недоносени бебета. Те провеждат практическо обучение за правилно изцеждане, съхранение и транспортиране на кърмата, така че да бъдат запазени нейните ценни хранителни качества и имунологични защитни фактори.

Комплексът разполага и с комфортна семейна стая за индивидуално лечение и грижи за недоносени и рискови новородени. Тя дава възможност детето и неговите родители да останат заедно в спокойна и подкрепяща среда. В стаята може да се прилага кенгуру грижа – непосредствен контакт „кожа до кожа“ между бебето и родителя. Специалистите от отделението провеждат индивидуално обучение на родителите и им показват как да се грижат за недоносеното дете, което се нуждае от по-специални и внимателни грижи.

През последните месеци възможностите за контакт в Интензивен сектор са разширени за родителите на тежко болни новородени. Те могат да бъдат близо до децата си и да общуват с тях през деня, а не само в определените часове за свиждане. Когато състоянието на детето позволява, родителите могат да участват активно в грижите, включително чрез прилагане на кенгуру грижа. По този начин се ограничава раздялата между новороденото и неговото семейство и се насърчава пълноценното участие на родителите в лечебния процес.

Обучение в три последователни етапа

Обученията и консултациите за майките са важна част от дейността на Клиниката по акушерство и гинекология и Отделението по неонатология. Подкрепата започва още преди раждането чрез безплатните беседи с бъдещи родители, които са отворени за всички желаещи. Темата за кърменето е неизменна част от ежемесечната програма.

Обучението преминава през три основни етапа:

Преди раждането – по време на беседите с бъдещи родители.

Непосредствено след раждането – по време на престоя в болницата.

След изписването – при консултациите и проследяването на бебето, както и на домашните посещения.

Медицинските специалисти се стремят да предоставят максимално практична помощ и да улеснят майките в този емоционално наситен и физически натоварващ период. Членовете на екипа са преминали редица квалификационни курсове и участват в национални и международни конгреси и конференции, където обменят опит и следят съвременните практики в грижата за новородените.

Професионална помощ и след изписването

Подкрепата за семействата не се изчерпва с качествената грижа в лечебното заведение. За много родители именно първите седмици у дома са периодът, в който възникват най-много въпроси и затруднения. Успешното кърмене зависи не само от добрия старт в родилното и неонатологично отделение, но и от достъпната, навременна и компетентна помощ през първите седмици и след това.

Затова Отделението по неонатология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда предлага платен пакет от домашни посещения за новородени до 28-дневна възраст, както и телефонни консултации.

Инициативата предоставя на родителите професионална помощ и ценни насоки за грижите за новороденото през първия месец след изписването. Домашните посещения и телефонните консултации са естествено продължение на обучението и грижите, които семействата получават по време на престоя си в болницата.

Положителна световна тенденция

Окуражаващо е, че кърменето по света се увеличава. Процентът на децата, които приемат само кърма през първите шест месеца от живота си се е повишил от около 37 % през 2012 г. до над 47% днес. През последните пет години разпространението на кърменето до навършване на две години се е повишило от 38% на 50%.

Тези постижения показват, че устойчивите инвестиции в политики и програми за подкрепа на майките и семействата дават резултат. Те са доказателство, че когато родителите получават навременна професионална помощ и достъп до работещи решения, повече деца могат да получат най-добрия възможен старт в живота.