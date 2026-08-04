Go Guide Seaside Awards 2026 отново отличават най-добрите места по българското Черноморие

За пета поредна година Go Guide Seaside Awards ще отличат най-добрите места по българското Черноморие, като поставят фокус върху ресторантите, баровете и заведенията, които създават запомнящи се вкусове и преживявания през летния сезон.

Наградите са самостоятелен формат, посветен изцяло на морската сцена, който отделя специално внимание на заведенията по Северното и Южното Черноморие. Регламентът остава непроменен – екипът на Go Guide прави селекцията на номинираните, а победителите се определят чрез публично гласуване. Гласуването ще бъде активно от 3 до 21 август на платформата awards.goguide.bg и ще даде възможност на публиката да избере своите фаворити сред отличените места по целия морски бряг.

Тазгодишното издание включва общо 11 категории. Сред тях са Най-добро място за кафе и брънч, Най-добър ресторант, Най-добър ресторант на плажа, Най-добър бар и Най-добър бар на плажа, като категориите обхващат както Северното, така и Южното Черноморие. Специално място заема категорията Best Eco-Minded Place, реализирана съвместно с „Еко Партнърс“. Тя отличава заведения, които прилагат устойчиви практики като ограничаване на пластмасовите отпадъци, рециклиране, работа с местни производители и въвеждане на по-екосъобразни модели на управление. Организаторите са подготвили и награда за един от всички гласували. С подкрепата на GOTO Jewellery and Diamonds победителят ще получи специален сет от кристални солници с ядлив златен и сребърен прах – детайл, вдъхновен от блясъка и вкусовете на лятото.

Победителите в Go Guide Seaside Awards 2026 ще бъдат обявени след края на гласуването в социалните канали на Go Guide, на goguide.bg и в септемврийския брой на списанието. Гласуването е достъпно от 3 до 21 август на awards.goguide.bg.