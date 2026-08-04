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Откриха 3000-годишна конска челюст в Дунав край Русе (СНИМКИ)

Преди дни бяха намерени и мамутски кости

04.08.2026 | 15:16 ч. Обновена: 04.08.2026 | 15:16 ч. 11
Снимка: Официален профил във Facebook

Снимка: Официален профил във Facebook

Вкаменелост на около 3000 години беше предадена на Регионалния исторически музей в Русе. Находката представлява долна дясна челюст на кон и е определена като субфосил - останка, при която процесът на фосилизация все още е в начален етап.

Челюстта е открита в река Дунав край сградата на Морска администрация в Русе от служителя Камен Иванов. Заедно със свои колеги той потърсил информация с помощта на изкуствен интелект, който предположил, че костта може да е от бизон или зубър.

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Заради засиления интерес около откритите преди дни мамутски кости в Дунав служителите решили да се обърнат към историческия музей, където предали находката за проучване.

Според специалистите животното е живяло в началото на Желязната епоха, когато населението по българските земи вече е било познато като гети или траки.

От музея припомнят, че на хълма над днешната сграда на Морска администрация, където се намира Сексагинта Приста, е имало тракийско светилище, в което са извършвани множество жертвоприношения.

Една от възможните версии е конската кост да се е свлякла към реката при периодични промени в структурата на хълма.

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