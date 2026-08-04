D2 и Део отново заедно в новия сингъл "Свобода" (ВИДЕО)

След поредица успешни общи проекти D2 и Део отново работят заедно. Новият им сингъл "Свобода" вече е придружен от видеоклип, в който високите скорости и адреналинът се срещат с послание за приятелството като една от най-големите ценности в живота.

Музиката и аранжиментът са дело на Димитър Кърнев, а текстът е написан от Деян Славчев - Део, Александър Обретенов и Кърнев.

Идеята за песента се ражда още през 2014 г. по време на лятно велосипедно пътешествие на Димитър Кърнев из Родопите. Тогава започва и работата по композицията, а поканата към Део идва като естествено продължение на дългогодишното приятелство между музикантите и предишните им съвместни проекти. Така песен, родена на две колела, години по-късно оживява на четири.

Видеоклипът е заснет на A1 Motor Park край Самоков - една от най-модерните състезателни писти на Балканите, която приема автомобилни и мотоциклетни събития от международен ранг.

В центъра на сюжета е зрелищна надпревара между две мощни коли BMW, управлявани от Дичо и Димитър Кърнев. Двамата се съревновават до самия финал, но състезанието завършва без победител. Така видеото извежда основното послание на песента - истинските приятели не се надпреварват един срещу друг, а продължават напред рамо до рамо.

В клипа участва и Лилия Андреева от Русе - дългогодишен почитател на D2, която става част от историята като продължение на връзката между групата и нейната публика.

Феновете ще могат да чуят "Свобода" на живо по време на националното турне на D2, в което Део ще бъде специален гост. Към концертите ще се присъединят още Краси Тодоров и Георги Димитров - Жожо, а младият Филип Донков и група Freakdale ще подгряват публиката.

Турнето започва на 15 август в Летния театър в Бургас. Следват концерти на 9 септември в Летния театър "Бунарджика" в Пловдив, на 10 септември в Летния театър в Стара Загора, на 12 септември в Летния театър във Варна и на 22 октомври в Pirotska 5 Event Center в София.