Белият амур спаси Гребния канал в Пловдив от водораслите

Природно решение, предложено от пловдивски учен, превърна белия амур в най-ефективния „чистач“ на Гребния канал в Пловдив. Благодарение на зарибяване с растителноядни риби още през първата година водораслите, които достигали до три метра височина и затруднявали тренировките на гребците, били напълно овладени.

Идеята е на доц. Ангел Цеков, преподавател по биология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и специалист по рибовъдство. Преди да бъде приложен екологичният подход, бил направен опит водораслите да бъдат премахнати механично със специална водна косачка. Машината обаче успявала да отреже едва около 50 сантиметра от растенията, а останалата им част бързо израствала отново. Освен това събирането на окосената растителност било трудно и неефективно.

Решението дошло с пускането на бял амур, както и на бял и пъстър толстолоб. Белият амур се храни с водорасли, пъстрият толстолоб пречиства водата, като се храни със зоопланктон, а белият толстолоб филтрира микроводораслите, които причиняват позеленяването на водата.

„Започнахме да пускаме бял амур през март 2008 година, когато водата е хладна и водораслите не растат бързо. Трябваха ни 16 000 риби с тегло над 200 грама. Намерихме само 10 000, но те бяха гладни. Още през първата година Гребният канал се изчисти. На следващата година пуснахме още 6 000 риби и оттогава поддържаме тази популация“, разказва доц. Цеков.

По думите му е изчислено, че за да увеличи теглото си с един килограм, белият амур изяжда около 10 килограма водорасли.

Риболовът в Гребния канал е забранен, което позволява на белия амур да достига възраст до 50 години и тегло 30–35 килограма. В началото след зарибяването имало случаи на бракониерство, поради което районът бил поставен под специално полицейско наблюдение.

В момента най-сериозният проблем е намаляването на популацията на белия толстолоб. Според доц. Цеков рибата е изключително чувствителна, а при обилни валежи замърсените води на Първенецка река запушват хрилете ѝ и водят до висока смъртност.

И до днес е запазена традицията младите гребци да хвърлят по малко хляб във водата преди тренировка. Затова белите амури често следват лодките в очакване на своето лакомство. І БГНЕС