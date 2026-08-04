За 90 дни: Шишков е разписал 100 разрешения за строеж

100 разрешения за строеж са подписани от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков от встъпването му в длъжност на 8 май до днес.

От началото на годината от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са издадени общо 179 разрешения за строеж на национални обекти съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. През първите 4 месеца те са били 79. Издадените разрешения са за проекти за високоскоростен интернет в цялата страна по Националния план за възстановяване и устойчивост, модернизация на жп линията София-Пловдив, укрепване на свлачища на път III-551 Дебелец – Елена, Мездра-Ботевград, основен ремонт на път „I-9 /Старо Оряхово-Обзор/ – Гюльовца“ („Дюленски проход-Каблешково), реконструкция на преносен газопровод към Гърция, реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево“ и др.

От началото на мандата арх. Шишков е издал 4 заповеди за изработване на устройствени планове. Издадени са и 3 заповеди за одобряване на устройствени планове.

Шишков е подписал и 171 удостоверения на професионални управители-търговци за извършване на дейност по управление на етажна собственост. Това е 3 пъти повече спрямо издадените удостоверения от създаването на Регистъра на професионалните управители-търговци по чл. 47б от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Към момента в него са вписани общо 224 търговци, като от създаването му на 23 март до 7 май в него са били регистрирани 53 юридически лица.