Емили Ратайковски позира гола на лятната си ваканция

Лятото е в разгара си и знаменитостите са се отдали на морски ваканции и плажни приключения. И част от тях не спират да демонстрират перфектните си извивки в Instagram.

Това определено важи за Емили Ратайковски. През уикенда 35-годишната моделка публикува в профила си в социалната мрежа нова серия кадри от своята лятна почивка. И вдигна градусите не само с една снимка.

Първо виждаме как звездата релаксира на шезлонг на плаж, пие коктейл и позира по бански от 2 части с много връзки, които е в оранжев цвят - с бели и кафяви елементи.

След това има видео, на което красавицата танцува провокативно на яхта. Тя е по черна блуза с дълъг ръкав и долнище на бански тип прашка.

Емили си е направила и селфи в кухня, на което се показва с един от най-хитовите модели бански за сезона - такъв на точки. Той е с черна основа и бели точки.

По средата на поредицата една снимка предизвика истински фурор. Там моделката се е щракнала край водата, напълно гола, като държи само чаша, с която прикрива гърдите си. Тя веднага събра много комплименти за този провокативен кадър.

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