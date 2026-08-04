Доживотен затвор грози мъж, убил майка и 6-месечното им дете

Съдебно жури в Хавай призна бивш военнослужещ от американската армия за виновен в убийство от първа степен заради смъртоносното намушкване на приятелката му и 6-месечния им син през 2020 г.

28-годишният Кендъл Рамзи беше признат за виновен в петък за убийствата на 23-годишната Кайла Холдър и бебето им, съобщава People.

Съдебните заседатели го осъдиха и по обвинение за нападение, свързано с пътна катастрофа, станала след престъплението. Според прокуратурата часове след убийствата Рамзи се движел в насрещното платно на пътя Куния и се блъснал в идващ автомобил.

Признал убийствата, но поискал по-леко обвинение

По време на процеса Рамзи признал, че е убил Холдър и сина им, но защитата настояла, че той е действал в състояние на изключително тежко психическо или емоционално разстройство. Адвокатите му поискаха вместо за убийство той да бъде признат за виновен по по-лекото обвинение за непредумишлено убийство.

Защитата представила експертни показания, според които Рамзи е преживял тежко насилие в детството и страдал от комплексно посттравматично стресово разстройство, депресия и "психично вцепенение". Според експертите състоянието му било причинено от това, че майка му го изоставила, както и от години на физическо насилие от страна на баща му.

Прокуратурата обаче настояла, че доказателствата категорично подкрепят присъда за убийство. Заместник-прокурорът Скот Бел заявил пред съдебните заседатели, че Рамзи е намушкал Кайла Холдър 38 пъти, а 6-месечния им син - 17 пъти, в апартамента им в Ива Бийч.

"Две невинни жертви"

"Кайла Холдър и малкият ѝ син трябваше още да са живи. Това беше изключително жесток акт на домашно насилие, който отне два невинни живота и завинаги съсипа хората, които ги обичаха", заяви прокурорът на Хонолулу Стив Алм.

"Надяваме се тези присъди да донесат поне малко справедливост за Кайла, сина ѝ и семейството им. Службата ни ще продължи да настоява за възможно най-тежките последици за хората, които извършват домашно насилие и излагат на опасност живота на останалите в общността", допълни той.

Рамзи остава в ареста без право на освобождаване под гаранция. Присъдата му трябва да бъде произнесена на 18 ноември.

За убийството той задължително ще получи доживотен затвор без възможност за условно предсрочно освобождаване, съобщават медиите.

Арестуван след бягство и катастрофа

People съобщи, че Кайла Холдър и бебето са били открити мъртви с множество прободни рани в апартамента им в Ива Бийч през март 2020 г., след като техен приятел се обадил на спешния телефон 911.

Рамзи бил арестуван по-късно същия ден, след като според властите избягал от местопрестъплението и катастрофирал с друг автомобил.