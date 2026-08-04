Скинари опитали да нахлуят при еврейски тийнейджъри от Италия в столичен хотел

Група млади италиански евреи са станали обект на антисемитска провокация и агресия в София. Инцидентът е станал на 2 август пред хотел в столицата, в който са били настанени тийнейджъри от еврейската общност в Рим и Милано заедно с техните учители.

По информация на италианската агенция LaPresse група скинхеди са се опитали да нахлуят в хотела, а след това са блокирали входа му, което е довело до напрежение.

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира и започна спешна проверка след публикациите в чуждите медии. Към момента в СДВР не е постъпвал официален сигнал за подобно хулиганско деяние.

Особено остро реагира председателят на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун, който публикува изявление в социалните мрежи.

„Нашите деца вече не са свободни да пътуват из Европа, без да бъдат изложени на насилие и словесна агресия от страна на антисемити", заявява той. По думите му напрежението е продължило дълги минути, а след първата намеса на полицията групата се върнала пред хотела и отново блокирала входовете.

„Има видео, което документира тази позорна антисемитска провокация - нацистките поздрави и виковете „Sieg Heil!" на група неонацисти, които се опитаха да нахлуят в хотела, където бяха настанени десетки еврейски младежи, включително членове на Еврейската общност в Рим", пише още Фадлун и допълва, че младите хора са били заплашвани и обиждани, въпреки присъствието на полицията.

„Еврейската общност в Рим категорично осъжда този пореден акт на антисемитизъм, насочен срещу италиански еврейски младежи и техните възпитатели в държава, членка на ЕC. Призоваваме българските власти да изяснят напълно случая и виновните да бъдат установени възможно най-бързо, както и да бъдат подведени под отговорност", заявява още председателят на общността.

Солидарност с младите италиански евреи изрази италианският вицепремиер и външен министър Антонио Таяни.

"Изразявам солидарност с групата млади италиански евреи, нападнати и заплашени в хотел в София. Осъждам този последен епизод на антисемитизъм - форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена", написа той в социалната мрежа X.

Органите на реда у нас са предприели необходимите действия за изясняване на фактите и обстоятелствата, както и за установяване и идентифициране на всички лица, свързани с инцидента.