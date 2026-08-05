Кметът на "Люлин" иска спешен ремонт на трамвайното трасе

Кметът на столичния район “Люлин” Георги Тодоров поиска спешен ремонт на трамвайното трасе. Причината е поредицата от инциденти с дерайлирали трамваи по линия №8. Районният кмет отправя официални искания до Столична община и призовава за обезопасяване и ремонт.

“Инцидентите са сериозен сигнал, че състоянието на трамвайното трасе изисква незабавни действия. Безопасността на хората е безусловен приоритет и необходимите мерки не могат повече да бъдат отлагани“, заяви Тодоров в прессъобщение.

Кметът на район “Люлин“ информира, че вече е направил предложение за включване в Капиталовата програма на Столична община за 2026 г. на цялостен ремонт на бул. “Д-р Петър Дертлиев“, включително и на трамвайното трасе, където се е случил първият инцидент с трамвай.

Предстои да бъде внесено искане и за рехабилитация на бул. “Джавахарлал Неру“, включително на кръстовищата с бул. “Панчо Владигеров“ и бул. “Райко Даскалов“.

Днес Тодоров ще изпрати официално искане до Столична община за извършване на неотложен ремонт на компрометираните участъци от трамвайното трасе, без да се изчаква приемането на Капиталовата програма.

“Животът и здравето на хората не търпят отлагане. Необходимите мерки трябва да бъдат предприети незабавно, за да се гарантира безопасността на пътниците, ватманите и всички жители на района“, подчерта Тодоров.

Районната администрация ще продължи да информира обществеността за предприетите действия и за реакцията на Столична община по поставените искания.