Маскиран нападна с желязна палка охранител в Казанлък

Служител на охранителна фирма е настанен в болница след нанесен побой в Казанлък. Извършителят е избягал от местопроизшествието, съобщава МВР.

52-годишният пострадал мъж е заявил, че по време на работа е охранявал фирма, намираща се на изхода на града, като към служебния му автомобил се приближил мъж с маскировъчни дрехи и маска. Той му казал да излезе от колата и да легне на земята. При слизането от автомобила непознатият му нанесъл удари с желязна палка по ръцете, след което избягал.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора, допълват от полицията.

В началото на миналата година баща и син бяха осъдени на по осем месеца "лишаване от свобода" с тригодишен изпитателен срок за нанасяне на лека телесна повреда на друг охранител в Казанлък.