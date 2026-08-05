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Маскиран нападна с желязна палка охранител в Казанлък

Пострадалият е настанен в болница

05.08.2026 | 10:47 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Служител на охранителна фирма е настанен в болница след нанесен побой в Казанлък. Извършителят е избягал от местопроизшествието, съобщава МВР. 

52-годишният пострадал мъж е заявил, че по време на работа е охранявал фирма, намираща се на изхода на града, като към служебния му автомобил се приближил мъж с маскировъчни дрехи и маска. Той му казал да излезе от колата и да легне на земята. При слизането от автомобила непознатият му нанесъл удари с желязна палка по ръцете, след което избягал.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора, допълват от полицията.

В началото на миналата година баща и син бяха осъдени на по осем месеца "лишаване от свобода" с тригодишен изпитателен срок за нанасяне на лека телесна повреда на друг охранител в Казанлък.  

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