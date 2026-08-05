Георгиев: Инцидентът в Банско поставя под въпрос международния ни имидж

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на външните работи Георг Георгиев коментира инцидента в Банско и отправи остри критики и въпроси към институциите. Вчера бяха публикувани кадри, а информацията е, че е имало нападение срещу италиански деца от еврейски произход по време на летен лагер в Банско.

Георгиев определи случаят като “тревожен заради антисемитския му характер, така и заради отражението върху международния авторитет на България”.

“До преди време България беше пример за света по темата борба с антисемитизма и езика на омразата. Това беше до преди време“, каза депутатът в съобщение в социалните мрежи.

Според Георгиев страната ни научава за случилото се от чуждестранната преса.

Депутатът поставя въпроса защо информацията става публично достояние едва сега и какви мерки за превенция и сигурност са били предприети от МВР с оглед на “специфичната международна обстановка и заплахи“.

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Георгиев пита още кога Министерството на външните работи е възнамерявало да информира обществеността, след като, по думите му, от международните публикации става ясно, че италианският външен министър Антонио Таяни е поискал официално обяснение от София във връзка с инцидента.

Депутатът пита и защо реакцията на българското външно министерство е дошла “едва днес, дни по-късно“.

Бившият външен министър пита още дали България вече има определен от правителството национален координатор за борба с антисемитизма, който “следва да се намесва и работи с институциите и международните партньори именно в такива ситуации“.

“Случилото се в Банско е притеснително не само поради скандалния си и отвратителен антисемитски характер, не само защото е насочено срещу деца, но и защото е поредната въпросителна пред международния имидж на България като надеждна и сигурна страна“, заявява Георгиев.