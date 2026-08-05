Откриха голямо количество райски газ в склад край София

Голямо количество райски газ с неизяснен произход е установено при проверка на митнически служители от ТД Митница София, съобщи Паулина Шишкова, началник отдел “Митническо разузнаване и разследване“, съобщава БНТ.

“Флаконите с райски газ са намерени в склад в околностите на София в рамките на оперативни контролни действия, които Агенция “Митници“ е извършвала по линия на пресичане на нелегално производство, държане и разпространение на акцизни стоки”, каза още Шишкова по време на брифинг.

“Незабавно са сформирани общи екипи от трите институции”, заяви Делян Динев, началник сектор в отдел “Икономическа полиция“ в СДВР.

“При първоначалните действия те са установили над 20 палета с над 3200 флакона райски газ. Първичните данни показват, че опаковките са етикетирани за нуждите на хранително-вкусовата промишленост”, добави Динев.

Към момента има данни за нерегламентирано съхранение като работата продължава в посока изясняване произхода на стоката и веригата за реализация. В съседно помещение е открито и голямо количество хранителни добавки, чийто произход и канал за дистрибуция също тепърва ще се изясняват. Работата по случая продължава в рамките на компетентностите на БАБХ, СДВР и Агенция “Митници“.