Нова платформа ще следи за разлики в цените на храните

Сдружение "За достъпна и качествена храна" представи новата платформа "Разбивка.БГ", чрез която потребителите ще могат да подават сигнали за разлики в цените, нередности и проблеми с хранителни продукти.

Пред Bulgaria ON AIR председателят на организацията д-р Андрей Велчев обясни, че инициативата е създадена като продължение на обществения разговор за цените и контрола върху пазара.

"В последните месеци много неправителствени организации, хора, които разработват приложения, показаха голямата мощ на новите технологии. Нашата кауза се казва "За достъпна и качествена храна". Искахме да добавим стойност към това, които започна като дебат новият състав на МС и мнозинството в НС. Не само да констатираме проблемите, но и да търсим решения", обясни той в "България сутрин".

По думите му държавата се намира в трудна ситуация, която е свързана и със състоянието на световната икономика.

Платформата ще следи за ценови разлики

Една от основните цели на "Разбивка.БГ" е да показва необичайни разлики в цените на едни и същи продукти в различни населени места и търговски обекти.

"Създадохме приложение, което най-вече да показва аномалиите, които големите вериги, а и малките, отричат. Да кажем, в София и Русе един и същи артикул в един и същи ден - да има различни цени. Не по-малко по значение, да има такива аномалии, че брошурите да са мотор на хората в не толкова активна възраст. Искаме да бъдем партньор на държавата", подчерта д-р Велчев.

Според него касовата бележка е ключова част от подаването на сигнали, тъй като съдържа информация, която може да бъде използвана от различни институции.

"Най-важният акцент е, че покрай всички истерии забравихме, че една касова бележка съдържа най-необходимата информация, която засяга и Министерството на земеделието, и Министерството на икономиката, и Националната агенция по приходите", отбеляза председателят на сдружението.

Сигнали за развалени продукти и нарушения

Д-р Велчев посочи, че до организацията вече са постъпвали множество сигнали за сериозни нарушения, включително за развалени хранителни продукти.

"Искаме да благодарим на КЗП, тъй като те ни поканиха и казаха, че имат недостатъци. Потребителят не бива да изглежда, че е сам. Сигналите, които идваха в сдружението на zdkh.bg, бяха за сериозни нарушения - развалени продукти. Сигналите бяха много. Твърдението на веригите е, че нещо може да му се е случило, след като е минало касовата зона", заяви той.

Председателят на "За достъпна и качествена храна" допълни, че неправителственият сектор и държавните институции продължават да работят по проблемите, свързани с качеството на храните и защитата на потребителите.

Организацията настоява и за промени, които зависят от народните представители, включително в Закона за храните, както и за публично посочване на системните нарушители.

"Редом с това и справедливо разпределение коя глоба се налага първо. Търсим справедливост да бъдат проверявани не само българските производители, но и международните", обобщи д-р Велчев.