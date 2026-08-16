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Обезвредиха четири снаряда, намерени в река Дунав

Те са от тип гюле

16.08.2026 | 11:35 ч. 5
Снимка: Министерство на отбраната

Снимка: Министерство на отбраната

Военнослужещи са обезвредили четири артилерийски снаряда тип гюле, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специалисти по обезвреждане на невзривени боеприпаси от военно формирование в Шумен, под ръководството на майор Ангел Иванов, са обезвредили вчера четири артилерийски снаряда тип гюле. Гюлетата са били открити в района на 376-и речен километър на река Дунав, област Силистра. Снарядите са транспортирани и унищожени на учебен център "Дивдядово" при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Военнослужещите са действали по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

Преди дни военнослужещи обезвредиха и силно корозирал артилерийски снаряд и две гюлета, открити на градския плаж "Баба Вида" във Видин.

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