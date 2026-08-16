Срам в баскетбола: Девойките ни паднаха от Испания с 13:128

Националният отбор на България по баскетбол - девойки до 16 години, преживя истински кошмар на европейското първенство в Румъния. Нашите загубиха със срамния резултат 13:128. Така испанките поставиха рекорди за най-голяма разлика и най-много отбелязани точки в историята на европейското първенство в тази възрастова група.

"Мачът на рекордите" – така Испанската баскетболна федерация определи втория мач на националния си отбор на европейското първенство.

Мачът на практика приключи още след първата четвърт. Испанките поведоха с 35:3, а във втория период буквално унищожиха съперника си – 37:3, за да се оттеглят на почивка с аванс, който вече изглеждаше невъзможен за стопяване.

След паузата Испания не намали темпото и продължи да играе с огромна интензивност, като постепенно увеличаваше преднината си.

128-те точки са рекорд за испанския национален отбор до 16 години на европейско първенство.

Досегашното върхово постижение на Испания бе 109 точки, отбелязани в първия мач от настоящия турнир. Предишният рекорд преди него бе 105 точки срещу Черна гора през 2024 г.

Испанките не поставиха рекорд само за резултатност. Разликата от 115 точки също е най-голямата в историята на турнира за тази възрастова група.