Жена осъди работодател за 210 000 евро – получавала по-малко от мъжете

Жена, заемаща ръководен пост в Daimler Truck - най-големият производител на камиони и автобуси в света, осъди работодателите си, защото получава по-малко от колегите си мъже. След години на съдебни спорове, съдът се произнесе в нейна полза, предаде бТВ.

Държавният трудов съд на германската провинция Баден-Вюртемберг определи дискриминация по полов признак в заплащането.

Съдът в Щутгарт обяви, че делото, заведено от жената, е частично успешно. В дългогодишната съдебна битка, която се отнасяше до по-високо възнаграждение за годините от 2018 до 2022 г., на жената са присъдени приблизително 210 000 евро, съобщава RTL.

Жената, мениджър на средно ниво, е избрала най-високоплатения мъжки ръководител на отдел като ориентир за сравнение. Тя е смятала, че за позицията, която заема, нейната заплата не е достатъчно висока.

Съдът е определил, че жената има право на разликата между нейната заплата и средната заплата на нейните колеги мъже на същото йерархично ниво.

Говорител на Daimler Truck обясни, че компанията е представила своите позиции за равенството, сравнимостта и индивидуалното представяне в производството. „В Daimler Truck няма структурна дискриминация по полов признак срещу служители, обхванати от колективни трудови договори, или срещу тези, които не са обхванати от такива споразумения“, посочват от компанията.

Производството вече е приключило с обявеното решение, коментират от Регионалния трудов съд. По-нататъшни обжалвания пред Федералния трудов съд не са разрешени.

Daimler Truck Holding AG е най-големият производител на камиони и автобуси в света. Компанията управлява над 40 производствени бази по целия свят и има екип от над 100 000 служители. Основното ѝ седалище се намира в Лайнфелден-Ехтердинген, Германия.