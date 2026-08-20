Котоошу доведе японски бизнесмени във Велико Търново

Велико Търново е отворено за инвестиции и двустранно партньорство с Япония. По този начин кметът Даниел Панов посрещна бизнес делегация от Страната на изгряващото слънце. Тя е водена от Фукуширо Нукага – японски държавник, който е бил министър на финансите и председател на Камарата на представителите на Япония. Част от нея е и Калоян Махлянов Котоошу.
Единственият европеец достигнал рант озеки в японското сумо и печелил Купата на Императора е родом от търновското село Джулюница и е възпитаник на Спортното училище във Велико Търново. Има значителен принос за развитието на двустранните отношения между България и Япония, пише 24 часа.
„Запознах гостите с историята на нашия град, развитието му като целогодишна дестинация за културен туризъм. Представих съвременния икономически и образователен профил на Велико Търново, както и възможностите за потенциални инвестиции, особено на фона на стратегическото местоположение на Старата столица, развитата образователна мрежа и университетския профил“, написа във фейсбук кметът Даниел Панов.
Обсъдено е и установяването на сътрудничество с японски град с подобен на Велико Търново профил – исторически, туристически, културен и образователен център.
По-рано делегацията гостува в родното село на Котоошу – Джулюница. Кметовете на община Лясковец Васил Христов и на Джулюница Мариан Атанасов се запознаха лично с членовете ѝ, като обсъдиха потенциално сътрудничество и бъдещ културен обмен.
„Лясковец винаги е отворен за нови партньорства. Вярвам, че днешната среща ще доведе до такива. Огромни благодарности към Котоошу, на чието съдействие можем да разчитаме безрезервно“, каза кметът Васил Христов.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.