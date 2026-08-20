Безплатна вода на три места в София заради жегите

Столичната община продължава да раздава безплатна вода в София заради очакваните високи температури, съобщиха от общинската администрация.

Днес и утре пунктовете ще работят след 12:00 ч. до изчерпване на наличните количества.

Вода ще се раздава на три места - пред Софийския университет "Св. Климент Охридски", при метростанция "Сердика" и при пилоните на Националния дворец на културата.

През събота и неделя ще остане отворен пунктът при пилоните на НДК, също след 12:00 ч. до изчерпване на количествата.

От Столичната община призовават хората да бъдат внимателни в горещините, да приемат достатъчно течности и да избягват продължителния престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня.

Особено внимание трябва да се обръща на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.

В началото на август Общината също разкри три пункта за безплатна минерална вода заради прогнозите за много високи температури. Като част от мерките срещу жегите беше създадена и организация за оросяване на 58 основни булеварди, улици и площади в столицата.