Трагедия на гара край Токио: Влак уби четирима работници

Четирима работници загинаха, след като бяха блъснати от влак на гара Шин-Канума, северно от Токио, съобщи местната пожарна служба, цитирана от AFP.

Инцидентът е необичаен за Япония, където железопътният транспорт е известен с изключително високите си стандарти за безопасност.

"Смъртта и на четиримата беше потвърдена", заяви представител на пожарната служба.

По-рано друг служител съобщи, че при пристигането на спасителните екипи трима от работниците все още са били затиснати под влака, а четвъртият се е намирал на перона.

"Преди да бъдат откарани в болница, и четиримата бяха в безсъзнание", посочи той.

Сигналът до спешните служби е подаден в 10:47 ч. местно време.

Работниците почиствали растителност край линията

По информация на телевизия Nippon четиримата са извършвали дейности по отстраняване на растителност около железопътната линия, когато са били ударени.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности за причините и обстоятелствата около инцидента.

Рядък трагичен случай за японските железници

Железопътната система на Япония е сред най-безопасните в света, а тежките инциденти с жертви са изключително редки.

Това се дължи на строгите стандарти за поддръжка, високото ниво на обучение на персонала и използването на съвременни технологии за контрол и безопасност.

В мрежата на високоскоростните влакове "Шинкансен" досега не е регистриран смъртен случай сред пътници вследствие на дерайлиране или сблъсък, пише БГНЕС.