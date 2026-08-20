Демографската криза в Босна се задълбочава, 30 000 души по-малко само за три години

Босна и Херцеговина е изправена пред сериозен демографски спад, който вече се отразява пряко върху училищата и броя на децата в страната. Само за три години населението е намаляло по естествен път с близо 30 000 души, показват данни на BHRT.

Последиците се виждат ясно в образователната система. В страната има близо 7800 ученици по-малко, а 45 училища са били закрити. В някои райони учебните заведения работят с много малко деца, а отделни класове се обединяват заради недостатъчния брой ученици.

По данни на Агенцията за статистика на Босна и Херцеговина през 2025 г. са родени 24 105 деца, докато починалите са 35 801 души.

Отрицателната тенденция продължава и през тази година. Само през февруари във всичките 10 кантона на Федерация Босна и Херцеговина е отчетен отрицателен естествен прираст - родени са 1168 бебета, а починалите са 1633 души.

Сред причините за отлагането на брака и родителството се посочват високите разходи за живот и липсата на сигурност за младите хора.

Социологът Смилана Вовна предупреждава, че те търсят среда, в която да получават уважение, стабилност и признание за знанията си, но според нея подобни условия в Босна и Херцеговина не са достатъчно развити.

Проблемът се задълбочава и от липсата на ясна национална демографска политика. Правомощията са разпределени между различните административни единици и кантони, което затруднява провеждането на обща стратегия.

Експертите подчертават, че демографската политика не може да се свежда единствено до еднократни финансови помощи. Сред ключовите предизвикателства са задържането на младите хора в страната, създаването на повече възможности за работа, по-сигурна среда и по-добри условия за създаване на семейства, пише БГНЕС.