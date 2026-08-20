Няма Джаро, няма Маро! Кои са любимите реплики на звездите от "Под прикритие"? (ВИДЕО)

Някои сериали ги помним заради историята, други пък заради героите, трети - заради репликите. А "Под прикритие" ни дава всичките три причини.

Точно преди голямото завръщане на сериала продукцията реши да провери кои реплики са останали и в главите на самите актьори. В ново видео те отговарят на простичък въпрос. Коя е любимата им реплика от "Под прикритие"?

Иво Андонов печели още преди състезанието да е започнало

И Радина Кърджилова, и Павел Иванов посочват култовата закана, изревана към Джаро: "Ще те смажа."

Репликата принадлежи на героя на Захари Бахаров - Иво Андонов, който през годините е изрекъл немалка част от най-запомнящите се фрази в сериала. Самият актьор обаче се оказва далеч по-лош архив на собствените си реплики от феновете. Бахаров признава, че ги забравя веднага и всъщност не ги помни... А припомняме, че "между другото вече е недосегаем. Шеста степен."

Владо Пенев се връща в самото начало - първия сезон и първия епизод.

Още при представянето си комисар Попов произнася реплика, която днес звучи почти пророчески: "Аз съм вечен." "И се оказа напълно прав", отбелязва Пенев.

Предвид факта, че повече от десетилетие по-късно отново влиза в кожата на Емил Попов, трудно можем да спорим с него.

Мариан Вълев също има категоричен фаворит.

Актьорът, който изигра Куката, избира друга реплика на Иво Андонов: "Много предатели, брат." Ние пък използваме момента да припомним култовото изречение на Куката, за което сигурно се оглеждате: "Няма Джаро, няма Маро! На улицата има нов шеф и той се казва Иво!" Кирил Ефремов пък се спира на въпроса: "Защо сме толкова богати?"

А Юлиан Вергов превръща иначе лесната задача в малка загадка. След известно мислене актьорът обяснява, че репликата, която няма да забрави, е от сцената, която никога няма да забрави. И... толкова. Не разбираме нито коя е репликата, нито коя е сцената. Е, благодарим...

Разбира се, списъкът с реплики от "Под прикритие", които заслужават място в подобна класация, може да стане опасно дълъг.

А през 2026 г. една друга реплика звучи по нов, почти неочаквано символичен начин: "За тебе Алеко е само хижа на Витоша."

Навремето шегата работеше заради образа на Алеко Константинов върху банкнотата от 100 лева, който събеседника на Андонов видя през "крив макарон". А предвид, че България вече си "борави" с еврото, репликата официално получи още един смисъл.

Старите лица се връщат, но подземният свят вече е друг

Носталгията по репликите идва точно навреме, защото "Под прикритие" се готви за голямото си завръщане с шести сезон.

Мариан Вълев отново ще бъде Росен Гацов - Куката, Захари Бахаров се връща като Иво Андонов, Владо Пенев отново влиза в ролята на Емил Попов.

И да - Джаро също се връща. Михаил Билалов отново ще се появи като Петър Туджаров, но новият сезон няма да пренаписва съдбата на героя му. Джаро ще присъства в ретроспекции, чрез които зрителите ще научат повече за зараждането на престъпната групировка, първите срещи между ключовите фигури и отношенията помежду им.

По същия начин ще се завърне и Косъма на Александър Сано.

При героя на Кирил Ефремов, Тихомир Гърдев - Тишо Близнака, ситуацията е различна - тъй като героят е сред оцелелите от предишните сезони, той ще присъства както в миналото, така и в настоящето.

Амигото идва

Сезон 6 обаче няма да разчита само на познатите лица.

Юлиан Вергов влиза в ролята на Тони Амигото, представен като най-големия престъпен бос. До него ще бъде Виктория Влашка – героинята на Радина Кърджилова, неговата съпруга и жена със съмнително минало. Велина Георгиева ще видим като Карина Влашка, а семейство Влашки още отсега се очертава като една от важните нови сили в престъпния свят на сериала.

Към него се присъединява и Павел Иванов като Явор Кръстев. За героя му все още не е разкрито всичко, но актьорът вече сподели, че Явор е активна част от подземния свят, а ролята му е "заплетена, сложна и интересна", с голяма сюжетна арка и множество промени.

Но кой всъщност ще бъде под прикритие?

Може би най-интересният въпрос засега остава без отговор.

Актьорите не разкриват дали сезонът ще има нов герой, който да заеме тази позиция. Павел Иванов обаче даде да се разбере, че полицейската линия няма да изчезне и сблъсъкът между двете страни на закона отново ще бъде важна част от историята.

Мартин Христов също няма да бъде напълно забравен. Стана ясно, че героят на Ивайло Захариев ще бъде споменат в новите епизоди, но засега не знаем в какъв контекст.

Екипът обещава и сериозно количество екшън, включително тежки и сложни каскади, а новите епизоди са представяни като най-мащабните и зрелищни в историята на поредицата.

Михаил Билалов пък описва предстоящото като "много добър и рязък сезон", в който миналото ще има сериозно значение.

Предстоят 12 нови епизода, които трябва да тръгнат по Българската национална телевизия (БНТ) през септември. Режисьор отново е Виктор Божинов, а изпълнителен продуцент – Магърдич Халваджиян. "Глобал Филмс" стои зад продължението, реализирано като копродукция между Falconwing Studio и Българската национална телевизия.

А първият тийзър се очаква съвсем скоро.

Дотогава поне едно е сигурно.

Комисар Попов го е казал: "Аз съм вечен."

Но май не е говорил само за себе си.

А я да видим вие колко имате по български език в училище? "Защото или аз не говоря правилно или ти не разбираш майчиния си език. Да броиш поне можеш ли?"